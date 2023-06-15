В Курской области бык насмерть забодал женщину

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В Фатежском районе Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что женщина умерла в больнице от полученных травм.

По данным источников РЕН ТВ и телеграм-канала SHOT, нападение быка на супружескую пару произошло 15 июня в селе Солдатское. Трехгодовалый бык отвязался от стойла и выбежал на луг, где находились пострадавшие.

Животное позже поймали. Следователи организовали процессуальную проверку.