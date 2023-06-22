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Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией

Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией и еще 158 странами
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Власти Индонезии решили отказаться от приостановленного из-за пандемии коронавируса безвизового режима с 159 странами, включая Россию. Об этом пишет Jakarta Post.

Когда безвиз работал, жители стран, на которые он распространялся, могли проводить до 30 дней на территории Индонезии с одним лишь загранпаспортом. Российские граждане могли пользоваться этой возможностью с 2015 года.

Министр туризма Сандиага Уно объяснил, что безвизовый механизм «оказался неэффективным». Решение остановить его действие не скажется на туристическом секторе, уверен он.

Безвизовый режим продолжает действовать для граждан стран АСЕАН, уточнили индонезийские власти.

Теги
Индонезия визы туризм АСЕАН
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