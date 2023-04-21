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Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила безвизовый режим для россиян в туристический сезон
Для посещения Албании в период с 1 мая по 30 сентября российским туристам необходимо оформить визу, сообщили в посольстве
Албания отменила безвизовый режим для граждан России, который с 2021 года вводился на курортный сезон с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщило посольство Республики.
«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», — говорится в сообщении.
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