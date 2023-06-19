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Курский губернатор сообщил об обстреле Теткино и Попово-Лежачи

Курский губернатор Старовойт: под обстрел попали населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших нет. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне вечером под обстрел попал поселок Глушково, там зафиксировали более 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей — они получили осколочные ранения. Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

Курский губернатор сообщил об обстреле Теткино и Попово-Лежачи
Курский губернатор сообщил об обстреле Теткино и Попово-Лежачи

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел
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