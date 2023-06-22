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Минздрав заявил об историческом минимуме младенческой смертности в России

Мурашко: в России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности — 4,1 промилле (соответствует 0,41%), сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко на открытии новой детской поликлиники в Казани. Его слова приводит «Интерфакс».

«В стране на сегодняшний день исторический минимум младенческой смертности — 4,1 (коэффициент означает долю умерших младенцев на 1 тыс. родившихся, соответствует 0,41%. — РБК), эта цифра, которую делают наши специалисты, которые оказывают помощь», — сказал он. Министр отметил, что детскому здравоохранению уделяется «колоссальное внимание». «Буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям. Это и реабилитационные центры, и стационары, и сегодня — поликлиники», — сказал Мурашко.

Министр также назвал Россию «первой страной в мире» по числу специальных тестов у новорожденных. Мурашко заявил, что в стране проводят «40 исследований для выявления патологий». «Это новшество этого года, охватившее всех детей страны», — заключил он.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о снижении младенческой смертности. По сравнению с 2019 годом показатель снизился почти на 11%. «В 2022 году младенческая смертность продолжала снижаться, данная тенденция отмечена и январе—феврале 2023 года — это 4,1 на 1 тыс. родившихся живыми. По сравнению с 2019 доковидным годом этот показатель снизился на 10,9%», — говорила Голикова.

По данным Росстата, по итогам 2022 года количество рождений в России снизилось на 6,9%, до 1,306 млн человек, став минимальным с 2000 года.

Теги
Минздрав Михаил Мурашко Министерство здравоохранения младенческая смертность
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