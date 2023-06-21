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В Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет

МЧС: площадь пожара в цеху по производству палет в Волоколамске выросла до 6 тыс. кв. м

Пожар произошел в цеху по производству палет в подмосковном Волоколамске, площадь возгорания выросла с 3 до 6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

О возгорании стало известно около 22:18 вечером 20 июня. Загорелось здание по адресу: улица Ямская, дом № 37. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании расположено производство тары и упаковочных материалов компании Open Group, которая занимается производством, закупкой и дистрибуцией палет.

На сайте Open Group говорится, что она работает на рынке уже 26 лет и производит 11 тыс. палет в сутки на предприятиях в Волоколамске и Ленинградской области. Годовой оборот компании, по ее собственным данным, составляет 15 млн палет. В штате компании работают 700 человек, она имеет представительства в 50 регионах. Open Group сотрудничает с такими компаниями, как «Лента», «Балтика», «Мираторг», «Дикси», «Ашан», Metro и другими, указано на странице.

Пожару присвоили второй из пяти ранг сложности, огонь тушат 23 единицы техники и 60 человек. По данным прокуратуры, пожар перекинулся на продукцию, которая хранится на улице.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, полагают в прокуратуре. Данных о пострадавших пока нет.

Теги
МЧС Пожар цех Волоколамск Московская область
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