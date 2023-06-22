Проценко предложил государству поработать с антипрививочниками

Денис Проценко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Работу с противниками вакцинации, конфликты с которыми были в том числе во время пандемии коронавируса, надо проводить на уровне государства, заявил главврач «Коммунарки» Денис Проценко в интервью РБК.

Он напомнил, что в тот период врачи делали резкие заявления и приглашали антиваксеров в красные зоны. «Но мне видится, что это должна быть более глубокая методическая работа на уровне государства и убеждений», — отметил Проценко.

Запретами, по его мнению, можно «очень далеко зайти», так что должны быть различные инструменты убеждения. «У нас очень много людей, которых ковид коснулся в тяжелой форме и которые потеряли своих близких, в первую очередь пожилых. Какой еще нужен аргумент, чтобы быть против вакцинации? Тем не менее все равно такие люди есть», — добавил главврач «Коммунарки».

Осенью 2021 года руководители крупных «ковидных» больниц России (среди них был и Проценко) обратились с открытым письмом к 12 общественным деятелям и политикам, критиковавшим вакцины и обязательную вакцинацию. Медики заявили, что готовы провести их «по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям» своих больниц, чтобы они изменили свою позицию. Среди адресатов были лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, певица Катя Лель и др.

Кроме того, сенаторы предлагали лишать дипломов врачей-антипрививочников, а Росздравнадзор поручал региональным отделениям сообщать в правоохранительные органы об активных участниках антипрививочных кампаний.

Тем, кто агитировал против вакцинации от коронавируса, грозила ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 207.2 УК (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).

Согласно опросу, проводимому в июне 2021 года, доля россиян, которые сомневались в необходимости вакцинации или сразу решили не делать прививку, составляла 40%. Среди главных причин участники опроса называли страх перед последствиями для здоровья и отсутствие веры в эффективность прививки.