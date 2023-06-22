У южного берега Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Черном море вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, толчки зафиксировали в 59 км от Севастополя и в 51 км от Балаклавы. Землетрясение произошло в 2:42 по UTC (всемирное координированное время) или 5:42 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

18 июня около 20:30 по Гринвичу (23:30 мск) произошло землетрясение в Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики. По данным Геологической службы США, его магнитуда была 6,3. Эпицентр землетрясения находился в 105 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Кабо на глубине 10 км. В городе проживают около 136 тыс. человек.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,4.