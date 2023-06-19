Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло около 20:30 по Гринвичу (23:30 мск) Эпицентр землетрясения, по ее данным, находился в 105 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Кабо на глубине 10 км. В городе проживает около 136 тыс. человек.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,4. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, угрозы возникновения цунами в этом районе нет.

16 июня землетрясение магнитудой 5,8 с афтершоками магнитудой 5,3 произошло на западе Франции. Согласно данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass), землетрясение ощущалось в городе Крам-Шабан в департаменте Приморская Шаранта на западе страны. Министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу назвал его одним из самых сильных землетрясений, когда-либо зарегистрированных на территории города. Афтершоки ощущались в префектуре Дё-Севра утром 17 июня.

В результате землетрясения были повреждены здания и инфраструктура в Приморской Шаранте. 1100 домов были обесточены из-за повреждения линии электропередач. В городе Ла-Ленья несколько домов были признаны аварийными после подземных толчков из-за трещин в несущих стенах.