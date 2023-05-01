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WP узнала о «кризисе морального духа» в Meta из-за политики Цукерберга

WP: в Meta растет «кризис морального духа» на фоне сокращений, проводимых Цукербергом
Глава Meta Марк Цукерберг собирается уволить еще около 10 тыс. сотрудников — второй раз за полгода. Работники компании заявили на фоне этого, что доверие к Цукербергу падает, «кризис морального духа» растет
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Reuters)

В компании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) падает доверие к ее главе Марку Цукербергу на фоне кризиса и увольнения сотрудников, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на более чем два десятка нынешних и бывших работников Meta, пожелавших остаться анонимными.

Издание отмечает, что в ноябре прошлого года компания объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников, теперь же общее число уволенных будет превышать 20 тыс. О новых увольнениях стало известно из записи встречи внутри компании, которая попала в распоряжение газеты. Среди других проблем — не показывающие быстрой окупаемости инвестиции в «метавселенную», указывает WP.

По мнению сотрудников Meta, Цукерберг потерял свое видение и ведет компанию к «кризису морального духа». Газета со ссылкой на источник приводит данные октябрьского внутреннего опроса, согласно которому только 31% работников заявили об уверенности, что руководство ведет Meta в правильном направлении. В мае 2022-го таких было на 11% больше.

«Что было особенного в Meta, так это доверие. <...> Но это было разрушено, так что это похоже на предательство», — сказал газете один из действующих сотрудников компании.

Как отмечает WP, раньше Meta активно нанимала персонал, предлагая кандидатам высокие зарплаты и щедрые льготы. В период пандемии она взяла на работу более 40 тыс. человек. Как отметили источники газеты, часто решения о найме новых сотрудников Цекурберг принимал, несмотря на возражения других руководителей. Теперь он принимает участие в сокращении кадров.

Однако подобную политику сейчас, на фоне мировой экономической нестабильности, проводят и другие ИТ-гиганты. Например, онлайн-ретейлер Amazon в марте объявил о сокращении около девяти тыс. рабочих мест. Как и Meta, в ноябре прошлого года компания уволила еще примерно 10 тыс. сотрудников.

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