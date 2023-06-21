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Технологии и медиа ,  
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В работе интернета «Билайн» произошел сбой

В нескольких регионах России произошел сбой в работе мобильного интернета «Билайн»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В работе мобильного интернета «Билайн» в некоторых регионах наблюдаются проблемы. Об этом РБК сообщил представитель компании «ВымпелКом».

«Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», — сказал он.

Согласно данным сервиса Downradar, сообщения о сбоях поступили из Москвы, Петербурга, Воронежа, Московской области, Новосибирска и других городов. На работу мобильного интернета пожаловались 53% пользователей, на работу домашнего интернета — 9%, на общий сбой — 14%.

В начале июня «Билайн» ограничил предельную продолжительность звонка с часа до 30 минут в Москве. В нескольких регионах ограничение действовало и раньше, а право оператора определять продолжительность разговора упомянуто в абонентских контрактах, отмечал представитель «ВымпелКома».

Компания объяснила свои действия желанием «оградить клиентов компании от лишних затрат на залипшие звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны». Разговоры длиннее 30 минут регулярно совершают не более 0,6% абонентов «Билайна», следует из внутренней статистики.

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Билайн сбои мобильный интернет Интернет
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