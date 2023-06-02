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«Билайн» запретил москвичам звонки длиннее получаса

«Билайн» ограничил предельную длительность звонка с часа до 30 минут в Москве
Клиенты «Билайна» в столице не смогут вести один разговор больше получаса, это объяснили предотвращением трат на «залипшие звонки», когда трубку положить забыли. В Tele2 пояснили, что часто так происходит у пожилых абонентов
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

«Билайн» ограничил предельную продолжительность звонка с часа до 30 минут в Москве, сообщил газете «Ведомости» представитель «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн»).

Он отметил, что в нескольких регионах ограничение действовало и раньше, а право оператора определять продолжительность разговора упомянуто в абонентских контрактах. Компания объяснила свои действия желанием «оградить клиентов компании от лишних затрат на залипшие звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны». Разговоры длиннее 30 минут регулярно совершают не более 0,6% абонентов «Билайна», следует из внутренней статистики.

Один из абонентов оператора сообщил изданию, что ограничение появилось 26 мая.

РБК направил запрос в «ВымпелКом».

Некоторые другие операторы также ограничивают продолжительность непрерывной беседы. «Мегафон» поставил лимит в 45 минут, за последний год его не меняли. Представитель компании отметил, что после автоматического разрыва «абсолютное большинство» звонков не возобновляется, что говорит о «случайности и неосознанности длинных разговоров.

Tele2 установил ограничение в полчаса при звонках на номера других операторов, а при разговорах внутри сети ограничений нет, пояснили в компании. Там отметили, что прерывают звонок, чтобы, если абоненты забыли дать отбой, окончив разговор, это время не тарифицировалось. «Такие ситуации возникают, например, у пожилых людей», — уточнил представитель Tele2.

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