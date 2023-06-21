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Россия, Казахстан и Киргизия будут обмениваться данными граждан

Россия, Казахстан и Киргизия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан
Бишкек,&nbsp;Киргизия
Бишкек, Киргизия (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Россия, Казахстан и Киргизия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан, сообщила пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.

Согласно договору, государства могут обмениваться данными:

  • о документах, удостоверяющих личность;

  • о наличии или отсутствии гражданства стран — участниц соглашения;

  • о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание;

  • о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства;

  • о выдаче виз, дающих право на въезд на территории сторон соглашения;
  • о недвижимом имуществе граждан;
  • об обязательствах имущественного характера;
  • о привлечении лица к административной или уголовной ответственности.

Соглашение заключено на неопределенный срок. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор в ноябре 2021 года, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев — в апреле 2022-го. Соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как Киргизия выполнит «внутригосударственные процедуры», необходимые для функционирования договора.

Ранее в июне Россия дала Киргизии доступ к данным более чем о 85 тыс. граждан, разыскиваемых в странах СНГ, чтобы эта информация использовалась для распознавания через камеры. С начала месяца в республике с помощью системы распознавания лиц задержали минимум четверых иностранных граждан, в том числе граждан России и Узбекистана.

Теги
Казахстан Киргизия персональные данные личные данные
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