Россия, Казахстан и Киргизия будут обмениваться данными граждан
Россия, Казахстан и Киргизия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан, сообщила пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.
Согласно договору, государства могут обмениваться данными:
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о документах, удостоверяющих личность;
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о наличии или отсутствии гражданства стран — участниц соглашения;
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о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание;
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о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства;
- о выдаче виз, дающих право на въезд на территории сторон соглашения;
- о недвижимом имуществе граждан;
- об обязательствах имущественного характера;
- о привлечении лица к административной или уголовной ответственности.
Соглашение заключено на неопределенный срок. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор в ноябре 2021 года, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев — в апреле 2022-го. Соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как Киргизия выполнит «внутригосударственные процедуры», необходимые для функционирования договора.
Ранее в июне Россия дала Киргизии доступ к данным более чем о 85 тыс. граждан, разыскиваемых в странах СНГ, чтобы эта информация использовалась для распознавания через камеры. С начала месяца в республике с помощью системы распознавания лиц задержали минимум четверых иностранных граждан, в том числе граждан России и Узбекистана.