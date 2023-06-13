Россия дала Киргизии доступ к базе данных о 85 тыс. разыскиваемых в СНГ

В Киргизии с помощью камер нашли 57 объявленных в розыск в СНГ за преступления человек

Россия передала Киргизии данные более чем 85 тыс. граждан, разыскиваемых в странах СНГ, данные используют для распознавания через камеры. Накануне в стране задержали гражданку России, которую на родине обвиняют в экстремизме

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Киргизии с помощью камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц будут ловить граждан, объявленных в международный розыск. Об этом сообщает республиканское МВД. Данные более чем 85 тыс. граждан, объявленных в розыск в странах СНГ, Киргизия получила от российских правоохранительных органов.

Система идентификации разыскиваемых граждан заработала 2 июня и уже в первые дни помогла найти десятки человек. «Только за десять дней органами внутренних дел Кыргызской Республики установлены и доставлены 57 лиц, находящихся в межгосударственном розыске в странах СНГ», — говорится в сообщении. Всех их нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Большинство тех, кого нашли с помощью распознавания лиц, — граждане Киргизии, которых подозревают в совершении различных преступлений на территории стран СНГ. Среди них — кражи, мошенничество, грабеж, подделка документов, похищение человека, вымогательство, ДТП со смертельным исходом, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. «Некоторые из них были объявлены в розыск еще восемь-девять лет назад», — поясняет ведомство. Граждан доставили в управления или отделы милиции, где проводят проверку.

Также правоохранительные органы Киргизии задержали четверых иностранных граждан, в том числе граждан России и Узбекистана. «Среди них разыскиваемые за покушение на убийство, преступления экстремистской направленности (передан в Государственный комитет национальной безопасности республики), хулиганство, подделку документов», — уточнило МВД.

12 июня в Киргизии задержали гражданку России Алену Крылову — участницу организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации).

В России она обвиняется по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), ей грозит до шести лет лишения свободы по делу о сообществе «Левое сопротивление». Оно было возбуждено в 2021 году. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества, еще пятерых активистов, включая Крылову, следствие считает участниками организации. В ноябре 2022-го ее внесли в реестр террористов и экстремистов, после чего объявили в розыск.

Следствие считает, что Полюдова создала экстремистское сообщество «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности», «а именно публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности». Полюдова вину не признала и заявила, что не считает ее записи в интернете экстремистскими.

Других участников «Левого сопротивления» обвиняют в том, что они организовывали митинги, шествия и пикетирования, направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции, администрировали страницу экстремистского сообщества в соцсети «ВКонтакте», а также вели пропаганду в интернете.