Минпросвещения сообщило о бонусе за серебряную медаль к ЕГЭ

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Серебряные медали будут давать дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться, и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом. И сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали», — сказал Кравцов. По его словам, ведомство завершит эту работу к сентябрю.

25 мая Кравцов сообщил, что отличившихся выпускников школ снова начнут награждать серебряными медалями.

До 2014 года в России было два вида медалей — золотые и серебряные. Чтобы получить золотую, у выпускника должны были быть отметки «отлично» по всем предметам, причем как полугодовые, так и годовые и итоговые. До 2010 года такая медаль позволяла при поступлении в любой вуз сдавать только один вступительный экзамен. Серебряная медаль была для учеников, у которых в аттестате было не больше двух четверок.

С 2014 года их заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Чтобы получить ее, требуется иметь не только все итоговые отметки «отлично», но и одно из трех достижений: набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или набрать 70 баллов за экзамен по русскому языку и 5 баллов по математике базового уровня; сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен) и получить 5 баллов по обязательным учебным предметам; или сдать ЕГЭ и ГВЭ и набрать 5 баллов за ЕГЭ по математике базового уровня, 5 баллов за ГВЭ по обязательному учебному предмету и не менее 70 баллов по обязательному предмету в форме ЕГЭ.

Медаль позволяет вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Как правило, за нее добавляют 2–3 балла.