Гладков: хутор Леоновка в Валуйском округе Белгородской области попал под обстрел

Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Фото: Google Maps

Хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших нет, повреждены два частных дома.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились.

Накануне Валуйский городской округ тоже обстреляли. Пострадали восемь человек. Были повреждены 61 квартира, 18 частных домов и 33 автомобиля.