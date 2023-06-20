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Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Гладков: хутор Леоновка в Валуйском округе Белгородской области попал под обстрел
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших нет, повреждены два частных дома.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились.

Накануне Валуйский городской округ тоже обстреляли. Пострадали восемь человек. Были повреждены 61 квартира, 18 частных домов и 33 автомобиля.

Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Теги
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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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