МЧС: 13 человек пострадали при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбове выросло до 13

Фото: ТАСС

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В результате хлопка обнаружен очаг загорания на первом этаже на площади 1 кв. м — локализованный в 14.14, в 14.17 ликвидирован, пострадало 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализированы», — говорится в сообщении.

Взрыв на пороховом заводе в Котовске произошел накануне. По словам губернатора региона Максима Егорова, причиной возгорания стал человеческий фактор.

Ранее в СК говорили о 12 пострадавших и пяти погибших. В ведомстве сообщили, что все погибшие были работниками подрядной организации, которая проводила на заводе ремонт. СК завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).