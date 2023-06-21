Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбове выросло до 13
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«В результате хлопка обнаружен очаг загорания на первом этаже на площади 1 кв. м — локализованный в 14.14, в 14.17 ликвидирован, пострадало 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализированы», — говорится в сообщении.
Взрыв на пороховом заводе в Котовске произошел накануне. По словам губернатора региона Максима Егорова, причиной возгорания стал человеческий фактор.
Ранее в СК говорили о 12 пострадавших и пяти погибших. В ведомстве сообщили, что все погибшие были работниками подрядной организации, которая проводила на заводе ремонт. СК завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Тамбовский пороховой завод основали в Котовске в 1915 году, это одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии на территории страны. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении российских войск.
На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения. Там работают более 1,8 тыс. человек.