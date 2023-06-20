Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом достигло пяти

СК: Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до пяти

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В больнице умер еще один пострадавший при взрыве и последовавшем за ним пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области, таким образом, число жертв возросло до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе завода агентству сообщили о 12 пострадавших, четверо из которых умерли. В СК подтвердили данные о погибших, но заявили, что точное количество пострадавших еще уточняется. В ведомстве сообщили, что все погибшие были работниками порядной организации, которая проводила на заводе ремонт.

Взрыв на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области произошел днем 20 июня. Глава региона Максим Егоров сообщал, что после него на заводе начался пожар, площадь возгорания составила 1 кв. м. Причиной губернатор назвал человеческий фактор. «Однозначно заявляю: это не теракт», — говорил Егоров.

Тамбовский пороховой завод основали в Котовске в 1915 году, это одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии на территории страны. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении российских войск. На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения. Там работают более 1,8 тыс. человек.

СК завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). За совершение этого преступления грозит до семи лет лишения свободы. Проверку также начала прокуратура.