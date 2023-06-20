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Береговая охрана оценила запас воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе

Береговая охрана США: воздуха на пропавшем у «Титаника» батискафе хватит на 40 часов
Фото: OceanGate Expeditions / Reuters
Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Туристам, которые находятся на борту пропавшего в северной Атлантике батискафа, хватит кислорода менее чем на двое суток. Об этом заявил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, передает Financial Times.

О пропаже батискафа стало известно 18 июня, пригодного для дыхания воздуха изначально хватало на 96 часов, уточнил Фредерик.

Специалисты разыскивают пропавший аппарат на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, отмечает Financial Times. «На сегодняшний день эти усилия по поиску не дали никаких результатов», — сказал Фредерик, уточнив, что поиски подводной лодки идут круглосуточно. Он не смог оценить, сколько времени потребуется для прибытия на место спасателей, если батискаф удастся обнаружить.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг. С тех пор специалисты из разных стран разыскивают подводную лодку. В OceanGate говорили, что делают все для безопасного возвращения экипажа судна, компании помогают несколько правительственных организаций и других фирм, которые занимаются глубоководными погружениями.

Лайнер «Титаник» был построен британской судоходной компанией White Star Line и спущен на воду в 1911 году. На тот момент он был крупнейшим круизным лайнером в мире.

В свой первый и единственный рейс «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года по маршруту из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Вечером 14 апреля он столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, получил несколько пробоин и затонул за 2 часа и 40 минут. Погибли свыше 1,5 тыс. человек из около 2,2 тыс. находившихся на борту.

Обломки «Титаника» смогли обнаружить на дне Атлантического океана только в 1985 году.

Теги
«Титаник» батискаф туристы береговая охрана кислород
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