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Синоптик объявил о начале купального сезона на Черном море

Синоптик Гидрометцентра Вильфанд: купальный сезон на черноморских курортах открыт

Купальный сезон на курортах Черного моря открыт, вода прогрелась до комфортных плюс 22 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На побережье Крыма и на Черноморском побережье температура воды уже плюс 22 градуса, то есть купальный сезон открыт, даже для детей», — сказал он.

Однако в ближайшее время на территории этих регионов прогнозируются дожди с усилением ветра, «что не особо располагает к купанию», предупредил синоптик.

В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, уже несколько дней идут дожди с грозами и усилением ветра до 15-17м/с. МЧС неоднократно объявляло штормовое предупреждение. Согласно прогнозу ведомства, дожди с грозами ожидаются в некоторых частях региона и 21 июня.

В Крыму 18 и 19 июня также объявляли штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и града. Скорость порывов ветра, по информации МЧС, достигала 15-20 м/с. 21 июня в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь.

Теги
Черное море черноморские курорты купальный сезон Роман Вильфанд Гидрометцентр
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