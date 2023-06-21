Смерч прошел над морем около Сочи. Видео

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На кадрах видно, как смерч движется над водой по морю, разбрызгивая ее вокруг.

Власти предупреждали о риске формирования смерчей над морем на участке Магри – Веселое в течение всего дня 20 июня, МЧС объявило штормовое предупреждение. В течение дня в городе шли ливни с грозами и градом, на реках не исключали резкий подъем уровня воды. В администрации Сочи также предупреждали о сходе селей и ветре с порывами до 15-17 м/c.

Смерчи возникают в грозовых облаках особого типа — мезоциклонах, протяженных облаках с собственной циркуляцией. Теплый влажный воздух поднимается вверх, образуя область низкого давления, куда устремляется холодный воздух. В процессе выделяется большое количество энергии, за счет которой движется смерч. Воронка опускается на поверхность земли или воды. Когда объемы питающего воздуха иссякают, смерч ослабевает и втягивается в грозовое облако.