Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на торском направлении в ДНР Политика, 05:43
Финляндия откажет в помощи странам, поддержавшим Россию Политика, 05:16
Пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке Общество, 05:13
Минстрой предложил субсидировать молодежи половину стоимости аренды жилья Общество, 04:44
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Политика, 04:27
Глава ОСК назвал срок передачи ВМФ двух атомных подводных лодок Политика, 04:04
МИД Германии сообщил о новом после в России Политика, 03:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Разработчик рассказал о российской «подлодке будущего» Политика, 03:38
На западе Украины запретили госпитализацию мужчин без одобрения военкомов Политика, 03:12
NBC сообщил о признаках «циклической усталости» у пропавшего батискафа Общество, 03:04
Минфин поддержал идею о минимальных ценах на пиво и сидр Бизнес, 02:35
В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния Политика, 02:20
Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым Политика, 02:09
Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы» Общество, 01:41
Общество ,  
0 

Пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке

МВД: пропавшую без вести в 2022 году гражданку Австрии нашли во Владивостоке

Полиция нашла во Владивостоке объявленную в международный розыск гражданку Австрии, которая пропала без вести в 2022 году. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю в телеграм-канале.

Девушка пропала без вести в октябре 2022 года. Она «внезапно покинула свое место жительства в Вене», оставив там вещи, сообщили в полиции со ссылкой на австрийских правоохранителей. Впоследствии полицейские Приморского края получили международное уведомление от Национального центрального бюро Интерпола Австрии о розыске пропавшей девушки. Информация об этом поступила и в другие государства.

Позднее правоохранители обнаружили пропавшую девушку во Владивостоке. «Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным коллегам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки», — сказано в сообщении.

Девушка является в том числе гражданкой России, уточнили «РИА Новости» в управлении МВД. Женщина сама решила приехать в страну, в России у нее есть родственники, отметили в ведомстве.

В начале июня  во Владивостоке без вести пропали два гражданина Северной Кореи: 43-летняя женщина и ее 15-летний сын. Пропавшие — жена и сын представителя генерального консульства КНДР Цой Ен Нама, писали телеграм-каналы Shot и Baza. Заявление об их пропаже подал сам дипломат. Следственный комитет завел уголовное дело по этому поводу.

Теги
Владивосток пропавшие без вести Австрия
Материалы по теме
В пропавшем на пути к «Титанику» батискафе оказался британский миллиардер
Общество
В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы
Общество
Власти сообщили о семи пропавших без вести в Новой Каховке из-за потопа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter