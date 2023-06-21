МВД: пропавшую без вести в 2022 году гражданку Австрии нашли во Владивостоке

Пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке

Полиция нашла во Владивостоке объявленную в международный розыск гражданку Австрии, которая пропала без вести в 2022 году. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю в телеграм-канале.

Девушка пропала без вести в октябре 2022 года. Она «внезапно покинула свое место жительства в Вене», оставив там вещи, сообщили в полиции со ссылкой на австрийских правоохранителей. Впоследствии полицейские Приморского края получили международное уведомление от Национального центрального бюро Интерпола Австрии о розыске пропавшей девушки. Информация об этом поступила и в другие государства.

Позднее правоохранители обнаружили пропавшую девушку во Владивостоке. «Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным коллегам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки», — сказано в сообщении.

Девушка является в том числе гражданкой России, уточнили «РИА Новости» в управлении МВД. Женщина сама решила приехать в страну, в России у нее есть родственники, отметили в ведомстве.

В начале июня во Владивостоке без вести пропали два гражданина Северной Кореи: 43-летняя женщина и ее 15-летний сын. Пропавшие — жена и сын представителя генерального консульства КНДР Цой Ен Нама, писали телеграм-каналы Shot и Baza. Заявление об их пропаже подал сам дипломат. Следственный комитет завел уголовное дело по этому поводу.