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СК завел дело после сообщений о пропаже двух граждан КНДР

СК возбудил уголовное дело после исчезновения во Владивостоке женщины и ее 15-летнего сына

По факту исчезновения во Владивостоке женщины вместе с ее 15-летним сыном возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте СК.

Ранее стало известно, что во Владивостоке без вести пропали два гражданина Северной Кореи: 43-летняя женщина и ее 15-летний сын. Пропавшие — жена и сын представителя генерального консульства КНДР Цой Ен Нама. Заявление об их пропаже подал сам дипломат.

Пропавшие сели в такси у здания генконсультва, а после перестали выходить на связь. Полиция нашла водителя такси. Он сообщил, что высадил пассажиров на улице Русской. Камеры видеонаблюдения подтвердили слова водителя.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Фомину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Теги
Приморский край Владивосток Следственный комитет Александр Бастрыкин КНДР пропавшие без вести
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