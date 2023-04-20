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В Госдуме предложили удвоить лимит кредита по семейной ипотеке

«Известия»: в Думе предлагают удвоить лимит кредита по семейной ипотеке в «миллионниках»
В настоящее время лимит кредита по семейной ипотеке в 12 млн руб. действует только в четырех российских регионах. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил ввести такой лимит для всех городов-миллионников
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Минстрою увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке под 6% в городах-миллионниках вдвое — с 6 до 12 млн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо комитета, направленное министерство.

Максимальный лимит кредита по семейной ипотеке в 12 млн руб. сегодня действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для всех остальных регионов лимит — 6 млн руб.

«В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей», — объяснил газете член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в «миллионниках» выросла более чем на 15%. В отдельных городах увеличение стоимости составило более чем 20%. Например, в Казани — 28,3%, Красноярске — 22,7%, Самаре — 46,8%, Воронеже — 24,7%. Стоимость двух или трехкомнатной квартиры площадью 60–70 кв. м в Казани может достигать 12 млн руб., в Нижнем Новгороде — 10–11 млн, в Краснодаре — 9,6–10 млн, уточнил депутат.

Как уточнил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, на сегодняшний день средняя цена двухкомнатных квартир превышает 6,9 млн руб., трехкомнатных — 8,8 млн руб.

Сейчас в России действует несколько ипотечных льготных программ, которые субсидирует правительство. Самые распространенные — ипотека на новостройки под 8% и семейная ипотека под 6%. Также есть сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2% и льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Специальная программа предусмотрена для IТ-специалистов, ставка по ней не превышает 5%.

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В прошлом году в России был установлен рекорд по объему ввода жилья: показатель составил 102,7 млн кв. м, что выше уровня 2021 года на 10 млн, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата. Прирост фиксировали по строительству и многоквартирных домов, и частных.

«Дом.РФ» в апреле представил данные по объемам нераспроданного жилья в России. По информации госкомпании, сейчас в стадии строительства находится 98 млн кв. м жилья. Из этого объема почти 42 млн кв. м не продано, еще около 28 млн кв. м в продажу не поступало (объем, который застройщики придерживают), продано 29 млн кв. м. После этого президент России Владимир Путин указал на «затоваривание» рынка недвижимости и призвал исправить ситуацию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ипотека лимит Минстрой семьи города-миллионники
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