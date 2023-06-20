Франция направила корабль и робота на поиски пропавшего батискафа

Франция направила корабль с роботом на поиски пропавшего на пути к «Титанику» батискафа

Батискаф Titan (Фото: OceanGate Expeditions / Reuters)

Французский океанографический исследовательский институт по освоению моря (IFREMER) направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль, передает Le Figaro.

На борту корабля к месту отправился робот Victor 6000, снабженный оборудованием для подводного наблюдения. Он должен будет спуститься к обломкам «Титаника» на глубину 4 тыс. м.

Подлодка компании OceanGate Expeditions, направлявшаяся к обломкам парохода в Атлантическом океане, пропала с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

По данным OceanGate, пропавшая субмарина с пятью людьми может находиться под водой до 96 часов, следовательно, у людей осталось воздуха примерно на двое суток. В компании сообщили, что делают все для безопасного возвращения экипажа судна, ей помогают несколько правительственных организаций и других фирм, которые занимаются глубоководными погружениями.