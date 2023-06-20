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В России впервые составили прокол на Apple за неудаление информации

В России составили первый протокол на Apple за неудаление запрещенной информации
Apple AAPL $184,5 -0,23% Купить
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В России впервые составили административный протокол за неудаление запрещенной информации против Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок № 422 Таганского района Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — сказал представитель суда.

Что именно стало поводом для составления протокола, неизвестно. Apple грозит штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.

20 июня суд в Москве признал Telegram виновным по той же административной статье. Поводом стал отказ удалить 32 канала, в которых публиковались недостоверные сведения о военной операции. Мессенджеру назначили максимально возможный штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — 4 млн руб.

Теги
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