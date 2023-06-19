Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн руб. за непредоставление ФСБ данных о пользователях

«Яндекс» оштрафовали на ₽2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях

В Мировом суде заявили, что компания не передала ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», которые нужны «для розыска людей или обеспечении безопасности страны»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн руб., признав его виновным по ч. 4 ст. 13.31 КоАП (повторное неисполнение обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства). Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Эти сведения нужны ведомству «для розыска людей или обеспечении безопасности страны», пишет агентство. Представитель суда заявила, что ранее штраф был обжадован, а теперь вступил в силу.

Согласно данным на сайте суда, решение об административном штрафе на 2 млн руб. вступило в силу 17 мая. Двумя месяцами ранее «Яндекс» был оштрафован на 800 тыс. руб. по ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП, в которой идет речь о неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете.

Ряд сервисов «Яндекса» включены в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Реестр существует с 2014 года; попавшие туда компании обязаны, помимо прочего, предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

В 2022 году Мещанский суд Москвы оштрафовал «Яндекс» на 400 тыс. руб. по ч. 3 ст. 13.31 КоАП. Защитник тогда просил освободить компанию от административной ответственности, заявив, что у нее нет возможности соблюдать требования законодательства из-за санкций против России, передавало агентство. Юрист отмечал, что «Яндексу» нужно закупить, установить и настроить технические средства и ПО иностранного производства, а сейчас это невозможно.