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На Монеточку составили второй протокол за отсутствие маркировки иноагента
На Монеточку составили второй протокол за неуказание иноагентского статуса
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
В Басманный районный суд Москвы поступили материалы нового административного дела в отношении певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Об этом сообщается на сайте московских судов.
Протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Эта статья об отсутствии маркировки иноагентского статуса.
РБК обратился за комментарием к директору Монеточки.
Это уже второй протокол на певицу за последние два месяца. Предыдущий составили в мае: по нему Монеточку оштрафовали на 30 тыс. руб.
Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. После начала военной операции на Украине она уехала из России в Литву, объяснив решение желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».