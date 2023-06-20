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На Монеточку составили второй протокол за отсутствие маркировки иноагента

На Монеточку составили второй протокол за неуказание иноагентского статуса
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Басманный районный суд Москвы поступили материалы нового административного дела в отношении певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Об этом сообщается на сайте московских судов.

Протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Эта статья об отсутствии маркировки иноагентского статуса.

РБК обратился за комментарием к директору Монеточки.

Это уже второй протокол на певицу за последние два месяца. Предыдущий составили в мае: по нему Монеточку оштрафовали на 30 тыс. руб.

Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. После начала военной операции на Украине она уехала из России в Литву, объяснив решение желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».

Теги
Монеточка «иностранный агент» Басманный суд
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