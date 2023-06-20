В Крыму обезвредили беспилотник
Глава Крыма Аксенов заявил о посаженном средствами радиоэлектронной борьбы беспилотнике
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Средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 20 июня посадили беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в телеграм-канале.
На прошлой неделе полуостров подвергся массированной атаке беспилотников, ночью и утром 15 июня их было зафиксировано девять, говорил глава региона. Шесть из них сбили средствами ПВО, три посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв тогда не было, заявил Аксенов.