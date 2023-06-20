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В Крыму обезвредили беспилотник

Глава Крыма Аксенов заявил о посаженном средствами радиоэлектронной борьбы беспилотнике
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 20 июня посадили беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в телеграм-канале.

На прошлой неделе полуостров подвергся массированной атаке беспилотников, ночью и утром 15 июня их было зафиксировано девять, говорил глава региона. Шесть из них сбили средствами ПВО, три посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв тогда не было, заявил Аксенов.

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Крым беспилотники Сергей Аксенов
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