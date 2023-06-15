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Аксенов сообщил о шести сбитых над Крымом за ночь беспилотниках

Аксенов: за ночь над Крымом сбито шесть беспилотников, три посажено, один сдетонировал
В Крыму за ночь и утро сбиты или заглушены 9 БПЛА. После детонации одного из них в центральной части полуострова в ряде домов выбиты стекла, жертв нет, сообщил Аксенов.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

За прошедшую ночь над Крымом сбито шесть вражеских беспилотников, один сдетонировал в Красногвардейском районе полуострова, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. С октября прошлого года в Крыму действует «средний уровень реагирования», позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.

4 июня Аксенов сообщал о девяти атаковавших Крым беспилотниках. Силы ПВО сбили пять беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы. «В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — говорил глава республики.

В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе отбили атаку более дести дронов. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — говорил он.

Аксенов сообщил о шести сбитых над Крымом за ночь беспилотниках
Аксенов сообщил о шести сбитых над Крымом за ночь беспилотниках

 

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