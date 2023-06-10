Главу МЧС Казахстана уволили после крупного лесного пожара

Юрия Ильина освободили от должности на фоне масштабных пожаров в заповеднике. Изначально площадь возгорания была небольшой, но вскоре она достигла 60 тыс. га. Погибли минимум три человека

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, сообщается на сайте главы республики.

Ильин занимал пост главы МЧС с сентября 2020 года. Причина его увольнения не уточняется.

Ильин лишился должности на фоне масштабных пожаров на территории заповедника «Семей орманы», которые продолжаются с 8 июня, пишет казахстанское издание «Курсив». Изначально площадь возгорания составляла менее 3 га, а потом резко возросла до 100 га. Ильин допустил, что пожарная обстановка была оценена неправильно.

Природный резерват «Семей орманы» расположен на территории нескольких районов Абайской области. 9 июня в городе Семей, административном центре региона, из-за пожара в заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации. Погибли трое лесничих, еще 11 пропали, их ищут.

К 10 июня площадь пожара составляет 60 тыс. га. В тушении участвуют сотрудники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, Минобороны, МВД и местных госорганов. В общей сложности задействованы 800 человек, 190 единиц техники и восемь вертолетов. Токаев в связи с пожаром отложил визит во Вьетнам, запланированный на 11–13 июня.