Грузия опередила Италию по поставкам вин в Россию

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По итогам минувших января—мая, Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможни.

За текущий год Россия импортировала из Грузии 24,15 млн л тихих вин, а из Италии — 23,36 млн л. В процентном выражении импорт из этих стран вырос на 63 и 31% соответственно. Выросли поставки вина и из других стран: например, из Испании — на 25% до 20,46 млн л, из Франции — на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн л, год к году.

В целом доля Грузии в российском импорте вина составляет 19,1%. Следом идет Италия с 18,5%.

Торговые сети занимают три из первых пяти мест по импорту вина. Так, в январе—мае текущего года X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») увеличила ввоз на 24%, до 13,43 млн л, структура «Ритейл Импорт» («Магнит») — на 94%, до 10,83 млн л, а входящая в одну группу с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» «Бристоль Ритейл Логистикс» — на 109%, до 9,35 млн л, год к году.

Импорт грузинского вина стал расти в конце прошлого года из-за отсутствия проблем с оплатой и логистикой, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Торговые сети самостоятельно импортируют вина в низком и среднем ценовом сегменте. Они наладили контакты с местными производителями, из-за чего могут устанавливать более конкурентоспособные цены.

Кроме того, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, на грузинские вина действует нулевая пошлина.

В прошлом году Россия чаще всего ввозила вино из Италии (134,11 млн л). Тогда Грузия шла на третьем месте (58,68 млн л), а второе место занимала Испания (65,97 млн л). Всего же за прошлый год Россия импортировала 405,1 млн л тихих, игристых и крепленых вин.