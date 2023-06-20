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ВТБ рассказал о мошенничестве через предложения оценить отель на Booking

ВТБ рассказал о мошенничестве через рассылку по СМС предложений оценить отель на Booking

Мошенники крадут персональные данные и денежные средства россиян, рассылая по СМС или в мессенджерах фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей, такую активность зафиксировал ВТБ, сообщили РБК в банке.

«Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют СМС, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking», — рассказали в банке.

В тексте сообщений мошенники размещают ссылки на телеграм-каналы, перейдя по которым пользователь может обсудить условия работы по оценке отелей со своим персональным «менеджером». Но при переходе по ссылке предложение меняется на помощь онлайн-магазинам «в продажах» с доходом до десятков тысяч рублей в день.

Затем пользователь получает ссылку на фишинговый сайт, где от него требуют ввода личных данных для регистрации: ФИО, email и номер телефона. Прошедшего «регистрацию» просят «внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов». Эти средства, обещают злоумышленники жертве, будут к концу рабочего дня увеличиваться в два-три раза. Но вывести деньги жертвам мошенников не удается.

Ранее в этом месяце в «Лаборатории Касперского» рассказали, что в России мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Если раньше его можно было отличить по ошибкам и странным формулировкам, теперь это стало сложнее, так как благодаря ChatGPT ошибок в письмах стало меньше. Однако пока чат-бот «все еще не очень умный», он совершенствуется и пока что «на совсем сложные вещи он не способен».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
мошенничество Booking ВТБ
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