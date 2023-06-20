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МВД предложило блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда

«РИА Новости»: МВД предложило замораживать счета кибермошенников без решения суда

МВД предложило замораживать расходы со счетов подозреваемых в кибермошенничестве на срок до десяти дней без решения суда. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

По информации полиции, за последние пять лет число киберпреступлений увеличилось в три раза — до 552 тыс. случаев в 2022 году. В министерстве уточнили, что следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам. МВД предлагает дополнить УПК России статьей 115, предусматривающей возможность принимать решение о приостановлении «расходных операций с денежными средствами без решения суда, если есть основания полагать, что эти счета использовались в преступной деятельности.

В ведомстве пояснили, что в течение десяти дней, на которые приостановлены расходные операции, следователь с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на деньги, которые находятся на счете, либо отменить приостановку. При этом владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о заморозке и использовать другие деньги на счетах. В МВД подчеркнули, что большинство заинтересованных ведомств «концептуально поддержали» предложенные нововведения.

В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось дополнить перечень преступлений, за которые изымают нелегальное приобретенное имущество, кибермошенничеством. Закон был рассмотрен в трех чтениях и принят. До этого конфискация имущества была возможна, в частности, за убийство с отягчающими обстоятельствами, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, совершение теракта и госизмену.

Теги
МВД кибермошенничество суд заморозка счетов
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