В Бразилии изъяли более 28 т контрабандных акульих плавников

Сотрудники Института окружающей среды Ibama в Бразилии конфисковали контрабанду акульих плавников массой 28,7 т, которые предназначались для отправки в Азию. Об этом говорится на сайте института.

«Операция «Макайра» является частью широкой институциональной акции по борьбе с незаконным и нерегулируемым рыбным промыслом. <...> Конфискации стали крупнейшими в мире, особенно если учесть, что это изъятия у источника, где отлавливаются акулы», — уточнили в институте. Предположительно из-за контрабандистов погибли 10 тыс. акул двух видов — синяя акула (pionace glauca) и мако (isurus oxyrinchus).

В Бразилии запрещен целенаправленный отлов акул. Экипажи кораблей, которые ловили акул, имели лицензии на вылов других видов рыб и загружали судна более чем на 80%, что также находится под запретом. Плавники считаются деликатесом в Азии.

В 2020 году в Гонконге конфисковали крупнейшую в истории города партию акульих плавников — 26 т. Две партии плавников на сумму $1,1 млн лежали в двух контейнерах, прибывших из Эквадора с разницей в десять дней. Груз был обнаружен только когда сотрудники таможни открыли их для проверки. Содержание контейнера было промаркировано как вяленая рыба на испанском языке, что вызвало подозрение таможенников.

В апреле сотрудники таможни московского аэропорта Домодедово остановили в зеленом коридоре россиянина, который пытался вывезти из ЮАР редких животных. У него изъяли более 350 экзотических зверей, в том числе пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, рогатого жука-гриба и марципановых тараканов, а также 14 карликовых хамелеонов. Последние подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находятся под угрозой исчезновения. Часть животных погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки.