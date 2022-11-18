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Единороссы предложили конфисковывать у хакеров награбленное

Единороссы предложили конфисковывать нелегально полученное имущество у киберпреступников
Авторы законопроекта предлагают обращать в собственность государства средства, полученные от совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Их могут направить на возмещение ущерба потерпевшим
Здание Государственной думы
Здание Государственной думы (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень преступлений, за совершение которых изымают нелегально приобретенное имущество. В него предлагается включить киберпреступления. Документ есть в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы — депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный (все — «Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас — предлагают внести дополнение в ст. 104.1 УК «Конфискация имущества». Она определяет конфискацию как «принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора <...> имущества», полученного в результате совершения ряда преступлений.

К ним предполагается добавить преступления в сфере компьютерной информации, в том числе неправомерный доступ к такой информации (ст. 272 УК), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК), нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК) и другие.

Сейчас конфискация имущества возможна за убийство с отягчающими обстоятельствами, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, изготовление и сбыт поддельных денег, совершение теракта, хищение или вымогательство наркотиков, госизмену и другие преступления.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поручение разработать соответствующие нормы было дано парламенту по итогам совещания Совета безопасности, прошедшего в марте. Авторы также приводят данные МВД, согласно которым в 2021 году было совершено на 62,5% больше преступлений в сфере компьютерной информации, чем в предыдущем году (6354 против 3973). Большая часть преступлений этой категории в прошлом году предполагала неправомерный доступ к компьютерной информации (5,9 тыс.).

Согласно статистике МВД, с января по сентябрь 2022 года в России было зарегистрировано 6655 преступлений в сфере компьютерной информации, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На неправомерный доступ к такой информации пришлось 5965 преступлений (на 35,5% больше, чем в прошлом году).

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Депутат, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в последнее время наблюдается «активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации, рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере». «В результате растет количество потерпевших граждан, особенно пожилого возраста, наносится большой материальный ущерб», — добавил он (слова Пискарева РБК передал его представитель).

Он также отметил, что введение конфискации имущества, полученного путем совершения киберпреступлений, позволит направить его на возмещение ущерба потерпевшим.

В феврале компания RTM Group в своем исследовании, посвященном мошенничеству в интернете, утверждала, что сумма ущерба от действий телефонных и интернет-мошенников в 2021 году превысила 150 млрд руб. При этом в компании подчеркивали, что данные о размерах ущерба в результате хищений при помощи интернет-технологий разнятся в зависимости от источников, «но при этом остаются весьма высокими».

Сенатор, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил, что предложенная им и депутатами поправка будет способствовать в том числе предотвращению преступлений, связанных с утечкой и продажей персональных данных граждан, распространением вредоносного ПО и неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру России. Его комментарий распространила пресс-служба Совфеда.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
конфискация конфискация имущества Госдума кибербезопасность кибермошенничество
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