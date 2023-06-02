Хакеры попытались взломать сайт «Ренессанс страхования»

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Хакеры попытались взломать раздел сайта компании «Ренессанс страхование», посвященный электронными полисам ОСАГО (е-ОСАГО). Об этом РБК сообщили в компании.

«В отличие от массовых DDOS-атак с использованием ботов, которым финансовый сектор подвергался в течение последнего года и уже умеет успешно противостоять, мы впервые столкнулись с прицельной атакой квалифицированных хакеров», — отметили в пресс-службе.

«Ренессанс страхование» не подтвердила утечку «значительного объема» данных пользователей — там заявляют, что атака могла затронуть не более 2% клиентской базы. В компании выразили уверенность, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным, поэтому пароли доступа в личный кабинет еОСАГО пользователи могут не менять.

Телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе в интернете появилась копия базы данных предположительно с сайта «Ренессанс страхования», актуальная на 31 мая. К сообщению прикрепили скриншот базы с данными о фамилиях и именах, e-mail адресах и паролях пользователей. Кроме того, в базе были отражены сведения об активности пользователя, дате регистрации аккаунта и дате последнего входа.