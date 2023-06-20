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Минобрнауки не достигло планового уровня зарплат ученых в 2022 году

Счетная палата: Минобрнауки не смогло обеспечить плановый уровень зарплат в 2022 году

Минобрнауки не смогло обеспечить плановый уровень зарплат для ученых и преподавателей в 2022 году, всего необходимые значения не были достигнуты в 42 головных вузах страны. Об этом сообщила Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в сфере высшего образования и науки.

«Отдельное внимание в ходе проверки Счетная палата обратила на достижение проверяемыми объектами показателей по уровню оплаты труда профессорско-преподавательского состава и научных работников (200% от средней по региону). Так, у Минобрнауки плановые значения по зарплате не были достигнуты в 42 головных вузах и 45 филиалах, расположенных в 27 регионах», — говорится в отчете Счетной палаты.

В ведомстве добавили, что финансовые нарушения и недостатки касались в основном бюджетного учета и отчетности и были связаны с «проведением инвентаризации и ведением графика документооборота». Общая сумма нарушений составила 2,3 млрд руб., они были устранены в ходе проверки.

Также министерство допустило отдельные нарушения при распоряжении федеральной собственностью. «По итогам проверок Счетная палата направила объектам соответствующие представления, информационные письма в Росимущество и Федеральное казначейство», — заключил аудитор ведомства Дмитрий Зайцев.

В 2022 году Счетная палата сообщила, что реализация программ развития Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) была «результативна, но недостаточно эффективна». Оценку проходили программы развития вузов до 2020 года. При этом МГУ достиг плановых значений по 63 из 67 целевых индикаторов, а СПбГУ — по 24 из 27.

Теги
Минобрнауки Счетная палата Зарплаты ученые преподаватели
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