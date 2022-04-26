Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ

Так же аудитор оценил и программу развития СПбГУ. По оценке Счетной палаты, вузы «просели» в научно-исследовательской сфере, а их доходы от НИОКР значительно ниже, чем в других ведущих вузах

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Счетная палата пришла к выводу, что реализация программ развития Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) была «результативна, но недостаточно эффективна», говорится на сайте аудитора.

Оценку проходили программы развития вузов до 2020 года. Аудитор Дмитрий Зайцев отметил, что по итогам реализации программ ключевые показатели работы вузов изменились в лучшую сторону: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов.

«Оба вуза нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Положительную динамику имеют и показатели финансово-экономической деятельности: объемы доходов вузов увеличились», — добавил Зайцев.

МГУ достиг плановых значений по 63 из 67 целевых индикаторов, СПбГУ — по 24 из 27.

При этом аудитор подчеркнул, что сама система индикаторов была «несбалансированной и непрозрачной». В результате качественный прогресс университетов не всегда можно было отследить, полагает Счетная палата.

Помимо этого, оба вуза «значительно просели» в научно-исследовательской сфере, говорится в сообщении аудитора. «По итогам реализации программ развития МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. За последние пять лет наблюдалось уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в общих доходах университетов. Например, в СПбГУ фактическая доля доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, оказалась почти в 2 раза ниже планового значения, установленного в программе развития», — утверждает Зайцев.

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Он отметил, что объемы доходов от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника в МГУ и СПбГУ ниже, чем в других ведущих вузах. Если в МГУ в 2020 году на одного такого работника приходилось 492 тыс. руб. доходов, а в СПбГУ — 75 тыс. руб., то в ИТМО, МИФИ, МФТИ показатель составлял более 2 млн руб.

Кроме того, проверка выявила длительные простои закупленной техники: в СПбГУ по 8-17 месяцев простаивала техника и установки стоимостью 634,4 млн руб., в МГУ более полугода не использовалось оборудование на сумму более 692 млн руб.

В понедельник стало известно, что МГУ вылетел из топ-200 вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR). В рейтинге 2021-2022 годов МГУ занимал 194-ю строчку, однако в последнем рейтинге переместился на 202-е место. Его оценка снизилась с 78,8 до 78,6 балла.

В рамках рейтингования вузов оцениваются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.