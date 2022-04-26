Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России Технологии и медиа, 07:00
Российский посол обвинил США в затягивании военных действий на Украине Политика, 06:58
Посольство увидело «объективную» позицию по Украине в американских СМИ Политика, 06:49
Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет Экономика, 06:15
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 06:01
«Коммерсант» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России Бизнес, 05:46
Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино Политика, 05:33
FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле Политика, 05:17
В России с конца февраля резко сократилось число вакансий в ИT-сфере Экономика, 05:00
Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске Бизнес, 04:37
TV3 узнал об увеличении странами Балтии поставок электроэнергии из России Политика, 04:16
Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ Общество, 03:35
Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура Политика, 03:31
В Госдуму внесут проект об амнистии за административные нарушения ПДД Политика, 02:39
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ

Так же аудитор оценил и программу развития СПбГУ. По оценке Счетной палаты, вузы «просели» в научно-исследовательской сфере, а их доходы от НИОКР значительно ниже, чем в других ведущих вузах
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Счетная палата пришла к выводу, что реализация программ развития Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) была «результативна, но недостаточно эффективна», говорится на сайте аудитора.

Оценку проходили программы развития вузов до 2020 года. Аудитор Дмитрий Зайцев отметил, что по итогам реализации программ ключевые показатели работы вузов изменились в лучшую сторону: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов.

«Оба вуза нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Положительную динамику имеют и показатели финансово-экономической деятельности: объемы доходов вузов увеличились», — добавил Зайцев.

МГУ достиг плановых значений по 63 из 67 целевых индикаторов, СПбГУ — по 24 из 27.

При этом аудитор подчеркнул, что сама система индикаторов была «несбалансированной и непрозрачной». В результате качественный прогресс университетов не всегда можно было отследить, полагает Счетная палата.

МГУ вылетел из топ-200 вузов мира по качеству образования
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Помимо этого, оба вуза «значительно просели» в научно-исследовательской сфере, говорится в сообщении аудитора. «По итогам реализации программ развития МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. За последние пять лет наблюдалось уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в общих доходах университетов. Например, в СПбГУ фактическая доля доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, оказалась почти в 2 раза ниже планового значения, установленного в программе развития», — утверждает Зайцев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи
Pro
Фото: Hollie Adams / Getty Images Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления
Инструкции
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего
Прогнозы
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха
Статьи

Он отметил, что объемы доходов от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника в МГУ и СПбГУ ниже, чем в других ведущих вузах. Если в МГУ в 2020 году на одного такого работника приходилось 492 тыс. руб. доходов, а в СПбГУ — 75 тыс. руб., то в ИТМО, МИФИ, МФТИ показатель составлял более 2 млн руб.

Кроме того, проверка выявила длительные простои закупленной техники: в СПбГУ по 8-17 месяцев простаивала техника и установки стоимостью 634,4 млн руб., в МГУ более полугода не использовалось оборудование на сумму более 692 млн руб.

Ректор МГУ заявил о снижении качества образования из-за Болонской системы
Общество

В понедельник стало известно, что МГУ вылетел из топ-200 вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR). В рейтинге 2021-2022 годов МГУ занимал 194-ю строчку, однако в последнем рейтинге переместился на 202-е место. Его оценка снизилась с 78,8 до 78,6 балла.

В рамках рейтингования вузов оцениваются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
МГУ СПбГУ Счетная палата вузы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Ректор МГУ заявил о снижении качества образования из-за Болонской системы
Общество
Минобрнауки отменило проверки вузов в 2022 году
Общество
Мишустин объявил о планах создать 30 инженерных школ на базе вузов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter