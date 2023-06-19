Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших после обстрела Валуек

Количество пострадавших в приграничном Валуйском городском округе Белгородской области увеличилось до восьми, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Встретился с папой мальчика, у которого был диагностирован перелом ключицы. Чудом выжили. <...> Папа с ушибами головы был отправлен на амбулаторное лечение, а ребенок сейчас находится в детской областной больнице под наблюдением врачей», — рассказал Гладков. По его словам, глядя на дом, попавший под обстрел, «точнее, на то, что от него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись».

Губернатор отметил, что, по предварительным оценкам, повреждения выявлены в семи многоквартирных домах — это 61 квартира, а также в 18 домах частного сектора. Повреждены также 33 автомобиля. Для восстановления власти выделили дополнительные бригады.

Также Гладков встретился с жителями Валуек. «Есть вопросы по оповещению, по содержанию подвалов, укрытий. Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения — ситуацию точно поправим», — заверил глава региона. Он призвал, что жителей Белгородской области нужно учить оказывать первую помощь и рассказывать, какие безопасные места есть в квартире. «К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий. От этого зависит судьба не только наша, но и наших близких», — заключил Гладков.

Валуйский городской округ попал под обстрел Вооруженных сил Украины с утра 19 июня. Тогда, согласно предварительной информации, сообщалось о девяти поврежденных домах, в которых были выбиты окна и повреждены фасады, в одном из домовладений начался пожар.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.