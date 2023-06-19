Село в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел

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Село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области обстреляли из ствольной артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия», — сказал он.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились.

Утром 19 июня Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал Валуйский городской округ Белгородской области. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них один ребенок — у него перелом ключицы. Помимо этого, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у двух женщин осколочные ранения, еще одна девушка была контужена.



18 июня Гладков рассказывал о сброшенных с дрона бомбах в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Никто не пострадал, были повреждены автомобиль и трактор.