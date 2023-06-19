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В Германии произошел пожар в крупнейшем парке развлечений

Из крупнейшего парка развлечений Германии Europa-Park из-за пожара вывели 25 тыс. человек

В Германии произошел пожар в крупнейшем парке развлечений
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В городе Руст (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии произошел пожар в парке развлечений Europa-Park, крупнейшем в стране. Об этом сообщает полиция Оффенбурга — центра района Ортенау, к которому относится город.

Сообщение о возгорании в техническом помещении одного из зданий поступило в 16:40 (17:40 мск). Информации о размере причиненного ущерба пока нет, ведется расследование причины пожара.

Из парка эвакуировали 25 тыс. находившихся там посетителей. Двое пожарных получили легкие ранения, сообщила полиция.

Europa-Park позднее заявил в Twitter, что пожар локализован, парк 20 июня вновь откроют для посетителей.

Очевидец рассказал порталу 20min, что услышал два или три звука взрыва, после чего увидел пожар.

Europa-Park является вторым после парижского Диснейленда крупнейшим парком развлечений в Европе. В нем уже происходил пожар в 2018 году, тогда загорелись павильоны, а позднее декорации. Никто не пострадал.

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Теги
парк развлечений Германия пожары аттракционы эвакуация
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В Германии загорелся крупнейший парк развлечений
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