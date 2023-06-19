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На юго-востоке Москвы загорелось здание на территории завода

На Рязанском проспекте в Москве произошел крупный пожар на территории завода

На юго-востоке Москвы загорелось здание на территории завода
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На Рязанском проспекте в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Загорелось четырехэтажное реконструируемое здание по адресу: Рязанский проспект, дом 8, строение 10, сказали в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находятся офисы компаний «Мет-Фасад» и «Мослазер», а также редакция издательства «Спутник+».

По данным «Осторожно, Москва», загорелось складское помещение завода, которое находится на реконструкции. Mash и SHOT пишут, что это цех Центрального ремонтно-механического завода. Он находится по адресу Рязанский проспект, дом 10.

В 11:24 пожар был локализован на площади 100 кв. м, сообщили в МЧС. Через несколько минут возгорание полностью ликвидировали.

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