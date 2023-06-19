К поискам пропавшего в Атлантике батискафа подключились ВМС США

К поискам пропавшей подлодки для туров к «Титанику» подключились ВМС США

На борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа, следовавшего к обломкам «Титаника», было пять человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на службу береговой охраны США в Бостоне.

В поисках участвует противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, который может обнаруживать объекты под водой, заявили в службе. Такие самолеты стоят на вооружении ВМС США. Северо-восточная береговая охрана США сообщила в Twitter, что ведет поиски канадского исследовательского аппарата примерно в 900 милях (1,4 тыс. км) от полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс).

Туристический батискаф пропал в Атлантическом океане ранее 19 июня. Он принадлежит компании OceanGate, которая не в первый раз организует экспедиции к «Титанику». Недавно она сообщала о начале одного из таких погружений, стоят они по $250 тыс.

«Титаник» лежит на дне примерно в 650 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд на глубине около 3,8 км.