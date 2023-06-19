Литва начала строительство патрульной тропы на границе с Белоруссией

В Литве начали прокладывать патрульную тропу на границе с Белоруссией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Литовские власти проложат вдоль участка границы с Белоруссией патрульную тропу, пишет BNS со ссылкой на МВД Литвы.

Ширина тропы составит около 3,5 м, длина на первом этапе — около 100 км. Если удастся получить дополнительное финансирование, ее продлят еще на 253 км. Передвигаться по дороге смогут пешие патрули, внедорожники, квадроциклы и другая спецтехника. Сейчас на границе проложено лишь около 5 км патрульной тропы.

По мнению литовских властей, такая мера поможет предотвратить проникновение на территорию страны нелегальных мигрантов, а также контрабанды. «В последние годы охрана границы с Белоруссией и Россией была усилена до максимума», — отметили в МВД.

В марте глава ведомства Агне Билотайте попросила у ЕС денег на установку 462-км патрульной тропы на границе с Белоруссией. По словам министра, проект потребует до €60 млн инвестиций.

В прошлом августе власти Литвы завершили строительство забора на границе с Белоруссией. В Вильнюсе такой шаг объяснили наплывом со стороны республики мигрантов с Ближнего Востока.