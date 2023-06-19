Песков назвал диалог с военкорами одним из источников данных для Путина
У президента Владимира Путина есть множество источников информации о происходящем в зоне боевых действий, один из них — общение с военкорами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать», — сказал Песков, комментируя недавнюю встречу главы государства с журналистами. Он отметил, что Путин и прежде встречался с военными корреспондентами.
Во встрече 13 июня участвовали Александр Коц, Евгений Поддубный, Семен Пегов и другие военкоры, президент отвечал на их вопросы — во основном на тему военной операции на Украине.
По словам Пескова, у встречи были открытая и закрытая части. Основная часть беседы была открытой, потому что на ней обсуждались вопросы, важные для всех граждан, пояснял представитель президента.
В начале июня Песков говорил, что Путин получает данные о военной операции «с земли» и предпочитает иметь разные источники информации.