Пресс-секретарь Песков: Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Песков назвал диалог с военкорами одним из источников данных для Путина

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

У президента Владимира Путина есть множество источников информации о происходящем в зоне боевых действий, один из них — общение с военкорами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать», — сказал Песков, комментируя недавнюю встречу главы государства с журналистами. Он отметил, что Путин и прежде встречался с военными корреспондентами.

Во встрече 13 июня участвовали Александр Коц, Евгений Поддубный, Семен Пегов и другие военкоры, президент отвечал на их вопросы — во основном на тему военной операции на Украине.

По словам Пескова, у встречи были открытая и закрытая части. Основная часть беседы была открытой, потому что на ней обсуждались вопросы, важные для всех граждан, пояснял представитель президента.

В начале июня Песков говорил, что Путин получает данные о военной операции «с земли» и предпочитает иметь разные источники информации.