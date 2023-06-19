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Катар и ОАЭ восстановили дипломатические отношения

В МИД Катара сообщили о восстановлении дипломатических отношений с ОАЭ
Доха, Катар
Доха, Катар (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения, сообщило катарское Министерство иностранных дел в Twitter.

Посольства и консульства возобновят работу с 19 июня. Посольство Катара вновь откроется в Абу-Даби, консульство — в Дубае, а в Дохе снова заработает посольство ОАЭ.

В заявлении катарского МИДа отмечается, что восстановление отношений «представляет волю лидеров обеих стран укреплять совместное арабское сотрудничество и реализовывать чаяния обоих народов».

ОАЭ, а также Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года. Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивская Республика.

Страны обвинили Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре назвали решение соседей необоснованным.

Блокада была прекращена в январе 2021 года. «Нам необходимо объединить наши усилия для противодействия стоящим перед нами вызовам, особенно угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программы иранского режима, а также его планов саботажа и разрушения», — объяснял необходимость примирения кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

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