Катар и Бахрейн возобновили дипломатические отношения

Бахрейн и Катар решили возобновить разорванные в 2017 году дипотношения

Катар и Бахрейн решили возобновить разорванные в 2017 году дипломатические отношения, сообщил катарский МИД.

«Обе стороны подтвердили, что этот шаг проистекает из взаимного желания развивать двусторонние отношения и укреплять единство и интеграцию стран Персидского залива в соответствии <...> с принципами равенства между государствами, национального суверенитета и независимости, территориальной целостности и добрососедства», — говорится в сообщении.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

К разорвавшим отношения странам позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

В начале 2021 страны Персидского залива решили снять блокаду и завершить противостояние. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд пояснял, что в соответствии с подписанным 5 января соглашением королевство, а также Бахрейн и ОАЭ в полном объеме восстанавливают прерванные дипломатические отношения с Катаром, писал Reuters.