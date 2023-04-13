Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
МИД заявил о росте риска военного конфликта между Россией и НАТО Политика, 03:40
Катар и Бахрейн возобновили дипломатические отношения Политика, 03:19
Трамп подал иск к экс-адвокату, из-за которого ему предъявили обвинения Общество, 03:11
La Repubblica узнала об установлении личностей сообщников Усса при побеге Политика, 02:17
Жителей Хоккайдо призвали к эвакуации из-за запущенной Пхеньяном ракеты Политика, 02:02
Посол заявил о деловом уроне США из-за санкций против России Политика, 01:51
Полковник ВСУ назвал проблему для сил Киева в Бахмуте Политика, 01:38
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Песков отказался называть участников ПМЭФ с Запада, так как «их съедят» Бизнес, 01:07
Индия заявила о проблемах у 3 млн рабочих в случае санкций против АЛРОСЫ Политика, 01:01
Латвия объяснила присутствие своих военных на Украине Политика, 01:01
Зеленский заявил о прозрачности «до каждого цента» в поставках оружия США Политика, 00:45
В утечке документов Пентагона нашли данные о потерях украинской армии Политика, 00:34
В Новой Москве произошла стрельба Общество, 00:18
Минобороны Украины назвало данные из утечек Пентагона смесью правды и лжи Политика, 00:08
Политика ,  
0 

Катар и Бахрейн возобновили дипломатические отношения

Бахрейн и Катар решили возобновить разорванные в 2017 году дипотношения

Катар и Бахрейн решили возобновить разорванные в 2017 году дипломатические отношения, сообщил катарский МИД. 

«Обе стороны подтвердили, что этот шаг проистекает из взаимного желания развивать двусторонние отношения и укреплять единство и интеграцию стран Персидского залива в соответствии <...> с принципами равенства между государствами, национального суверенитета и независимости, территориальной целостности и добрососедства», — говорится в сообщении.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

К разорвавшим отношения странам позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

В начале 2021 страны Персидского залива решили снять блокаду и завершить противостояние. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд пояснял, что в соответствии с подписанным 5 января соглашением королевство, а также Бахрейн и ОАЭ в полном объеме восстанавливают прерванные дипломатические отношения с Катаром, писал Reuters.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Катар Бахрейн дипотношения
Материалы по теме
Китай установил дипотношения с Гондурасом после непризнания Тайваня
Политика
WSJ сообщила о переговорах Египта и Сирии о восстановлении дипотношений
Политика
Турция и Израиль решили повысить уровень дипотношений до послов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter