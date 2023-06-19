На севере Крыма сбили два беспилотника

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность Политика, 09:13
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 08:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:58
Метод Безоса, или как принимают решения в Amazon Pro, 08:54
ФСБ заявила о предотвращении теракта против властей Запорожской области Политика, 08:54
Россиянин вылетел из топ-10 рейтинга ATP Спорт, 08:49
Цены на нефть могут упасть еще ниже. Что будет с акциями нефтяников США Pro, 08:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
На севере Крыма сбили два беспилотника Политика, 08:38
В МИД России заявили о размещении военных ВСУ у границы с Белоруссией Политика, 08:25
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:20
Курский губернатор сообщил об обстреле Теткино и Попово-Лежачи Политика, 08:18
Костин заявил о планах по объединению брокеров ВТБ и «Открытия» Инвестиции, 08:15
Семь человек пострадали при обстреле Валуек в Белгородской области Политика, 08:14
МИД назвал нахождение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным Политика, 08:10
Военная операция на Украине ,  
0 

На севере Крыма сбили два беспилотника

Глава Крыма Аксенов: системы ПВО сбили на севере полуострова два беспилотника
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны на севере Крыма сбили два беспилотника, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 15 июня. Тогда было сбито шесть беспилотников, четыре заглушили системы радиоэлектронной борьбы, сообщал Аксенов.

Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. В ряде домов были выбиты стекла, никто не пострадал.

Система ПВО работает в Крыму регулярно. Полуостров также неоднократно подвергался атакам беспилотников. 10 июня силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные украинской мобильной установкой «Гром-2». Пострадавших не было.

На севере Крыма сбили два беспилотника
На севере Крыма сбили два беспилотника

Читайте на РБК Pro
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
Метод Безоса, или как принимают решения в Amazon
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Теги
Сергей Аксенов Крым беспилотники
Материалы по теме
Аксенов сообщил о шести сбитых над Крымом за ночь беспилотниках
Политика
Аксенов сообщил о девяти атаковавших Крым беспилотниках
Политика
Роспотребнадзор оценил качество воды в Херсонской области и Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter