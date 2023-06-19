Глава Крыма Аксенов: системы ПВО сбили на севере полуострова два беспилотника

На севере Крыма сбили два беспилотника

Фото: Global Look Press

В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны на севере Крыма сбили два беспилотника, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 15 июня. Тогда было сбито шесть беспилотников, четыре заглушили системы радиоэлектронной борьбы, сообщал Аксенов.

Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. В ряде домов были выбиты стекла, никто не пострадал.

Система ПВО работает в Крыму регулярно. Полуостров также неоднократно подвергался атакам беспилотников. 10 июня силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные украинской мобильной установкой «Гром-2». Пострадавших не было.