В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли четверо детей

Фото: МЧС России

В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана после пожара в частном доме нашли тела семи человек, среди них четверо детей, сообщило МЧС Татарстана.

В доме проживали восемь человек. Мать детей вышла из горящего дома, говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме. «Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

15 июня в деревне Мишково в Калужской области сгорели шесть частных домов и два автомобиля. Пострадавших не было. На месте происшествия работали семь пожарных автомобилей и 24 человека личного состава МЧС России. ГУ МЧС по Калужской области предупреждало, что с 16 по 18 июня местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Для предотвращения пожаров ведомство рекомендовало организовать «уборку замусоренных участков на опушечной части лесных массивов и лесов, прилегающих к населенным пунктам, принять меры для недопущения выжигания мусора, порубочных остатков вблизи населенных пунктов».