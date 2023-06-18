Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
В Курской области под обстрел попал сахарный завод Политика, 18:11
Сборная Италии второй раз подряд завоевала бронзу Лиги наций Спорт, 18:03
В Татарстане при пожаре в частном доме погибли четверо детей Общество, 17:46
«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Даванкова Политика, 17:36
Вучич заявил, что Сербия будет на пути в ЕС, пока он остается президентом Политика, 17:23
Рогов заявил об оперативном контроле ВСУ над селом в Запорожской области Политика, 17:17
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 17:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Президент Чехии Петр Павел объяснил предложение о слежке за россиянами Политика, 16:56
При стрельбе под Чикаго погиб человек и десятки пострадали Общество, 16:50
Махачев назвал вызов Царукяна попыткой заработать на его имени Спорт, 16:39
Путин заявил о необходимости единоначалия в армии Политика, 16:35
Путин заявил, что СМИ помогли выстроить единство российского общества Политика, 16:21
Пригожин заявил о возвращении из Донбасса 32 тыс. бывших заключенных Политика, 16:14
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
Общество ,  
0 

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли четверо детей

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана после пожара в частном доме нашли тела семи человек, среди них четверо детей, сообщило МЧС Татарстана.

В доме проживали восемь человек. Мать детей вышла из горящего дома, говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме. «Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

15 июня в деревне Мишково в Калужской области сгорели шесть частных домов и два автомобиля. Пострадавших не было. На месте происшествия работали семь пожарных автомобилей и 24 человека личного состава МЧС России. ГУ МЧС по Калужской области предупреждало, что с 16 по 18 июня местами по региону ожидается высокая пожарная опасность. Для предотвращения пожаров ведомство рекомендовало организовать «уборку замусоренных участков на опушечной части лесных массивов и лесов, прилегающих к населенным пунктам, принять меры для недопущения выжигания мусора, порубочных остатков вблизи населенных пунктов».

Теги
Татарстан МЧС пожары
Материалы по теме
Пожар в многоэтажке в Белгороде потушили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter